Вымогатели из Оренбуржья требовали 300 тысяч рублей за бампер у водителя

В ОМВД России по Саракташскому району поступило заявление от местных жителей о вымогательстве: пострадавшим оренбуржцам угрожали насилием и требовали с них сотни тысяч рублей из-за случившегося ДТП. Как установили полицейские, инцидент произошел на 13-м км автодороги между селами Черный Отрог и Александровка.

22-летний водитель отечественного автомобиля допустил столкновение с иномаркой «Шкода Октавиа», повредив передний бампер. После аварии водитель и двое пассажиров поврежденной машины потребовали от виновника 300 тыс. руб., угрожая применением насилия. В момент разбирательства к месту происшествия подъехал 22-летний знакомый виновного водителя, который попытался заступиться за товарища. Вымогатели переключили внимание на нового собеседника и начали требовать деньги уже с него.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Яна Вежлева