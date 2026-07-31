В Уфе выявили почти четырехкратное превышение допустимой концентрации кумола

Башгидрометцентр оценил как повышенный уровень загрязнения воздуха в Уфе 29 июля из-за высокой максимальной концентрации изопропилбензола (кумола) и этилбензола.

Вечером пост наблюдения за загрязнением атмосферы на улице Ульяновых обнаружил, что содержание кумола превысило предельно допустимую концентрацию в 3,9 раза. В это же время пост на улице Гафури выявил превышение концентрации этилбензола в 1,3 раза.

Два дня подряд до этого уровень загрязнения воздуха в Уфе оценивался как низкий.

Идэль Гумеров