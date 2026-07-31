В Самаре заработала новая станция приема жидких бытовых отходов

В Самаре введена в эксплуатацию новая сливная станция для приема жидких бытовых отходов (ЖБО). Объект расположен на Волжском шоссе, 9, и построен в рамках инвестиционной программы ООО «Самарские коммунальные системы». Станция будет обслуживать Советский, Промышленный, Кировский и Красноглинский районы. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

Мощность объекта позволяет принимать до 100 кубометров стоков в час, а в сутки — до 1000 кубометров. Одновременно на площадке могут обслуживаться две ассенизационные машины. К станции подведены все необходимые коммуникации — водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Также на прилегающей территории обновлена перекачивающая канализационная насосная станция.

Это уже вторая станция для ЖБО в Самаре. В 2026 году запустили аналогичный объект для обслуживания Куйбышевского, Самарского, Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов.

На станциях стоки проходят первичную очистку: крупный мусор, пластик и другие посторонние элементы задерживаются локально. Для безопасной транспортировки на городские очистные канализационные сооружения отходы дополнительно разбавляются водой в линии водоотведения. Процесс отгрузки происходит быстро: 10 кубов жидких отходов ассенизационная машина сливает за 6–8 минут.

Жидкие отходы представляют собой содержимое выгребных ям частного сектора, коттеджных поселков и небольших коммерческих организаций, не подключенных к городской канализации. Стихийный сброс ЖБО в канализационные колодцы или лесопосадки категорически запрещен.

Для законного использования станций организациям, занимающимся откачкой, и владельцам частных домов необходимо заключить договор с ООО «Самарские коммунальные системы», согласовать объемы и график вывоза. Ресурсоснабжающая организация обеспечит ассенизационным машинам доступ к специальным кластерам с магнитным замком и приборами учета. Сейчас на первой станции (в Куйбышевском районе, запущенной в июне) завершается оформление первой партии договоров.

За слив жидких бытовых отходов в неположенном месте предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей — для физических лиц, до 120 тысяч рублей — для юридических.

Георгий Портнов