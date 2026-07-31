Удмуртия — шестая в рейтинге регионов РФ с самым дешевым бензином в июне

Удмуртия заняла шестое место в рейтинге регионов РФ с самым дешевым бензином в июне. В среднем, цена за литр в регионе составляла 66,92 руб., сообщает аналитическое агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на данные Росстата. По подсчетам аналитиков, цены на топливо в среднем по стране за месяц выросли на 6,9%, относительно июня 2025 года — на 19,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по РФ в целом в июне 2026 года составила 72,38 руб. за 1 л (+4,68 руб. по сравнению с маем 2026). Бензин марки АИ-92 стоил 68,76 руб. (+4,72 руб), АИ-95 — 74,38 руб. (+4,73 руб.), АИ-98 и выше — 97,15 руб. (+2,90 руб.). Дизтопливо закупали тогда по цене 84,81 руб. (+5,65 руб).

«Июньская динамика стала закономерным продолжением процессов, начавшихся в мае. Повышение цен на бензин на 6,9% и более зафиксировано в 42 регионах страны. При этом официальные данные не содержат информации о субъектах с максимальным ростом, а также о регионах, где в рассматриваемый период отмечалось снижение стоимости топлива»,— говорится в сообщении.

Меньше всего за литр бензина в июне надо было отдать жителям Омской области — 64,08 руб. Также в топ попали Башкирия (65,61 руб.), Ярославская область (66,01 руб.) и Коми (66,28 руб.). Рейтинг субъектов с самым дешевым бензином замыкает Алтайский край — 67,52 руб.

Самый дорогой бензин зафиксирован в Севастополе — 118,79 руб. Следом за ним расположились Тыва — 101,25 руб., и Дагестан — 94,38. Последнее место в рейтинге регионов с наибольшей стоимостью литра топлива заняла Сахалинская область. Жителям островного региона продавали бензин по цене 82,73 руб.