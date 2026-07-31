В микрорайоне Садак Мензелинска завершили строительство многопрофильной гимназии «Мирас», рассчитанной на 500 учеников. Об этом сообщила пресс-служба Минстроительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мензелинске построили гимназию «Мирас» на 500 мест

Фото: Пресс-служба Минстроительства Татарстана В Мензелинске построили гимназию «Мирас» на 500 мест

Фото: Пресс-служба Минстроительства Татарстана

Трехэтажное здание общей площадью 8,6 тыс. кв. м оснащено интерактивными панелями и мебелью. В гимназии также предусмотрены актовый зал на 200 мест и столовая, рассчитанная на одновременное обслуживание 250 учеников.

На прилегающей территории оборудованы 11 спортивных зон, включая беговую дорожку, а также площадки для волейбола, баскетбола и футбола.

По данным Минстроя Татарстана, в этом году в республике планируется построить семь школ с общим объемом финансирования более 8,6 млрд руб. На сегодняшний день готовность объектов составляет 80%.

Анна Кайдалова