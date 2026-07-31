В Казани близится к завершению рекультивация иловых полей с инвестициями в 8,1 млрд

Начатый в 2021 году проект по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани выполнен на 95%. Его финансирование составило 8,1 млрд руб., сообщила пресс-служба Минэкологии Татарстана.

После завершения работ в хозяйственный оборот планируется вернуть более 140 га земель на берегу Волги.

До 2030 года в Татарстане планируется расчистить 38,2 км русел водных объектов. В настоящее время работы ведутся на реке Мелекеске в Набережных Челнах, где выполнено около 40% запланированного объема. В этом году на реализацию проекта предусмотрено 168,6 млн руб.

Кроме того, с 2027 года объем бюджетных ассигнований республики на водохозяйственные мероприятия увеличат до 500 млн руб. ежегодно. Уже сформирован перечень из 26 объектов. Также подготовлена проектно-сметная документация на расчистку еще 50 малых рек общей стоимостью более 2 млрд руб.

Анна Кайдалова