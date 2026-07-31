В Москве возобновился процесс по делу блогера Лерчек

Гагаринский районный суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела уроженки Тольятти, блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе за рубеж более 251,5 млн рублей, полученных от продаж фитнесмарафона «Идеальное тело». Процесс, прерванный в марте изза тяжелой болезни подсудимой, продолжился в закрытом режиме по ходатайству защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Валерия Чекалина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Валерии Чекалиной инкриминируются валютные операции по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов по подложным документам (п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Блогеру грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Сообщники Валерии Чекалиной, деловой партнер Роман Вишняк и бывший муж Артем Чекалин уже осуждены и получили два с половиной года и семь лет лишения свободы со штрафом 195,5 млн рублей соответственно.

Разбирательство по делу Лерчек продолжилось 31 июля.

Георгий Портнов