Мэрия регламентировала размещение кондиционеров на набережной Федоровского

Администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в архитектурно-художественную концепцию набережной Федоровского. Теперь она включает требования к размещению наружных блоков кондиционеров на фасадах зданий, которые выходят на набережную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Судя по документу, для наружных блоков необходимо устанавливать корзины из нержавеющих материалов. Цвет корзины подбирается индивидуально для каждого фасада.

Размещать корзины с наружными блоками кондиционеров требуется, как правило, под окном. У дома №3 не предусмотрено размещение под окнами лоджий. Пока требованиям не соответствует ни один элемент — они либо размещены не там, либо без корзины.

Также концепцию дополнили вариантами оформления ограждений на время фасадных работ. Они включают фотографии городских видов или ремонтируемых зданий.

Галина Шамберина