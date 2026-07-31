Ландшафтный пожар в Домбаровском районе Оренбуржья локализован

Ландшафтный пожар в Домбаровском районе Оренбургской области локализован, спасателям удалось устранить угрозу перехода огня на населенный пункт Домбаровский и детский лагерь «Сокол». Эвакуация жителей не потребовалась, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника регионального Главного управления МЧС Андрей Щербина.

По словам Андрея Щербины, возгорание на открытой территории представляло опасность распространения на жилые строения в поселке Домбаровский, однако пожарным удалось остановить движение огня. Угроза для населенного пункта на данный момент снята.

К тушению привлекались силы оренбургского резервного гарнизона пожарной охраны, а также подразделения РСЧС. Особое внимание уделялось защите загородного детского оздоровительного лагеря «Сокол» — распространения огня на его территорию допущено не было.

В региональном управлении МЧС уточнили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В настоящее время на месте продолжаются работы по дотушиванию отдельных очагов возгорания.