Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в Волгограде после атаки дронов

Волгоградское управление Роспотребнадзора начало проверку качества воздуха после возгораний в двух районах облцентра. Сегодня ночью вражеские дроны атаковали промышленное предприятие в Красноармейском районе и склады в Дзержинском районе Волгограда, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде проверяют воздух на наличие продуктов горения после ударов БПЛА

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области В Волгограде проверяют воздух на наличие продуктов горения после ударов БПЛА

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

«Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области организовано проведение исследований атмосферного воздуха и измерений радиологических показателей в ближайшей жилой застройке», — говорится в официальном заявлении надзора. Проводить работы будут специалисты лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

В ведомстве во избежание отравления продуктами горения напомнили горожанам держать окна закрытыми, при сильной задымленности применять средства индивидуальной защиты, чаще принимать душ, полоскать горло, промывать нос и избегать длительного пребывания на улице детям, беременным женщинам и пожилым людям.

Марина Окорокова