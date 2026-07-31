ООО «Башкирэнерго» выявляет факты вмешательства в работу электросчетчиков

ООО «Башкирэнерго» продолжает борьбу с безучетным потреблением электроэнергии. Про проверках специалисты сталкиваются с самыми разнообразными способами хищения электроэнергии: от банального срыва пломб и несанкционированных присоединений до сложных электронных устройств, изменяющих показания счетчиков. При этом современные приборы учета электроэнергии фиксируют признаки вмешательства и передают все данные в электросетевую компанию.

Андрей Цибульский и Антон Козиндо из ОПУЭЭ ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» проверяют показания счетчика в д.Карпово

Фото: ООО «Башкирэнерго»

После их обработки данных, в том числе с помощью искусственного интеллекта, выявляются потребители, вмешивающиеся в работу приборов учета. С начала 2026 года в ООО «Башкирэнерго» уже выявлено 1040 таких потребителей, которые берутся на особый контроль. 64 из них уличены в повторных вмешательствах. В этих случаях энергетики привлекают к работе правоохранительные органы.

Интеллектуальные электросчетчики автоматически ограничивают потребление электроэнергии при превышении лимита мощности и дистанционно отключают неплательщиков. Для всех потребителей это означает повышение качества электроэнергии, переход на расчеты по фактическому потреблению и отсутствие хлопот по допуску проверяющих к электросчетчикам в помещениях жилых домов. Количество включенных в автоматизированную систему учета электроэнергии ООО «Башкирэнерго» электросчетчиков превысило 400 тысяч штук.

ООО «Башкирэнерго»