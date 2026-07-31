«Башкиравтодор» пытается оспорить доначисление 57 млн рублей налогов

Арбитражный суд Башкирии начал производство по иску АО «Башкиравтодор» к управлению ФНС по Башкирии. Дорожно-строительная компания оспаривает доначисление 56,99 млн руб. налога на добавленную стоимость и штраф на сумму 11,7 млн руб. за неуплату НДС.

ФНС доначислила налоги на деятельность девяти контрагентов «Башкиравтодора»: восьми ООО — Управляющая компания «Инвест», «Бизнесгрупп», «Мегапласт», ПТК УСМ, Строительная компания «Ротор», «Госремстрой», «Агрострой», «Тритон» — и одного индивидуального предпринимателя Альфира Марданова. Большинство из этих лиц либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации, либо публикуют недостоверные сведения о своих учредителях и руководстве, следует из открытых источников.

Управляющая компания «Инвест» и фирма «Стройцентр» ранее были связаны с ООО «Сколхимпром», одним из крупнейших контрагентов «Башкиравтодора». По данным Rusprofile, номинальный руководитель «Инвеста» Сергей Ионин в разное время был соучредителем «Сколхимпрома». В свою очередь, «Стройцентр» принадлежал «Сколхимпрому» с сентября 2020 по август 2021 года. А учредитель ООО «Бизнесгрупп» Азамат Губаев также владеет ООО «АГ — Бизнесгрупп», которое находится в пуле кредиторов «Башкиравтодора» с января 2025 года с требованиями на 39,1 млн руб.

«Башкиравтодор» также требует признать недействительным решение привлечь компанию к ответственности за неуплату НДС (п. 1 ст. 122 НК РФ).

Следующее заседание по делу состоится 29 сентября.

Идэль Гумеров