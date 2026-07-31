89,5 тысяч рублей составила среднемесячная номинальная зарплата в Удмуртии в мае

На 16,3% выросла за год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Удмуртии и достигла 89,5 тыс. руб. в мае. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. Месячный прирост — 4,5%. Реальная зарплата при этом показала рост на 9,5% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Самая высокая зарплата наблюдается в организациях в области информации и связи — 143,1 тыс. руб. За месяц она выросла на 15,6%. В сфере добычи полезных ископаемых этот показатель чуть снизился, до 117,7 тыс. руб. (-0,3%). Тройку лидирующих по уровню зарплат отраслей замыкают финансовые и страховые компании — 113,2 тыс. руб. (-1,6%). Наименьшую зарплату получают сотрудники гостиниц и общепита — 51,2 тыс. руб. (+1,5%).

Среди регионов ПФО по уровню оплаты труда Удмуртия оказалась на третьем месте. Выше нее — Татарстан (104,7 тыс. руб.) и Пермский край (93,1 тыс. руб.). Наименьшую зарплату выплачивают в Чувашии — 73 тыс. руб.

В целом в организациях республики в мае насчитывалось 449,6 тыс. человек. Это на 0,7% меньше, чем годом ранее, и на 0,2% меньше показателя в апреле 2026 года. Доля работников средних и крупных предприятий — 76,4%.

Наибольшая численность сотрудников предприятий среди различных видов деятельности находится на обрабатывающих производствах — 30%. Еще 12,2% работников оказались в сфере образования. В медицине задействовано 9,4% человек. Меньше всего людей работает в логистике (транспортировка и хранение) — 5,4%.