За 204 млн отремонтируют дорогу в Волоконовском округе Белгородской области

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области ищет подрядчика для ремонта автодороги Ульяновка — Голофеевка в Волоконовском округе. Отремонтировать требуется первые 6,6 км магистрали. Начальная цена контракта составляет 203,6 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным технического задания, провести ремонт автодороги четвертой категории требуется до 31 октября этого года. Работы оплатят из средств федерального бюджета и областной казны. Гарантийный срок для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды должен составить шесть лет.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 7 августа. Итоги аукциона подведут 11 августа.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал об аукционе на ремонт автомобильной дороги «Валуйки — Алексеевка — Красное» — Филиппово — Верхний Моисей на участке с 4-го по 15-й км в Валуйском округе. Максимальная цена контракта составляет 297,1 млн руб.

Денис Данилов