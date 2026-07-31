Спикер ГД пригрозил ответственностью за срыв ремонта школы под Саратовом

Вячеслав Володин потребовал завершить капитальный ремонт школы в Петровске до 1 сентября текущего года. Спикер Госдумы раскритиковал главу района Максима Калядина и предупредил об ответственности в случае несдачи объекта в срок. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин потребовал сдать школу в Петровске к 1 сентября

Фото: t.me / volodin_saratov Вячеслав Володин потребовал сдать школу в Петровске к 1 сентября

Фото: t.me / volodin_saratov

Во время осмотра школы парламентарий указал главе муниципалитета на низкую эффективность организации процесса и выразил сомнения, что объект отремонтируют вовремя. «Здесь работы много. Там еще конь не валялся. У вас остается месяц. За этот месяц вам надо сделать многое, и самое главное, чтобы это было качественно. Потому что вот эта вся штурмовщина может прийти к тому, что потом все начнет трещать и сыпаться», — сказал господин Володин.

Политик подчеркнул, что к капремонту социальных объектов нужно привлекать только профессиональных исполнителей, и предупредил о рисках возникновения дефектов из-за попыток ускорить процесс. Вячеслав Володин также заметил, что если школу не сдадут к 1 сентября, то Максим Калядин и подрядчик будут привлечены к ответственности.

Марина Окорокова