Иностранцев арестовали по делу о канале нелегальной миграции в Нижнем Новгороде

Канал нелегальной миграции выявили в Кстовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном ГУ МВД. Всего задержаны 35 мигрантов, включая руководителя и учредителя коммерческой организации.

Как полагает следствие, 48-летний и 37-летний иностранцы, а также их 42-летняя пособница (бухгалтер) направляли подложные документы в миграционную службу. Они указывали, что привлекают к работе высококвалифицированных специалистов с зарплатой 250 тыс. руб. Эти документы позволяли мигрантам получать многократную визу для проживания в РФ и разрешение на работу. При этом заявленные трудовые отношения с иностранцами не устанавливали, а половину их зарплаты обвиняемые забирали себе, добавили в полиции.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении 32 иностранцев составили административные протоколы, 27 уже выдворили из РФ, еще пятеро находятся в центре временного содержания.

Руководитель и учредитель юрлица арестованы, бухгалтеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.