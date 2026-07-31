После атаки БПЛА склад Wildberries в Зеленодольске работает штатно

Складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries & Russ).

«Складской комплекс компании в Зеленодольске (Татарстан) работает штатно», — говорится в сообщении.

Утром в Зеленодольске отразили попытку атаки беспилотного летательного аппарата на логистический центр. Какой именно объект атаковали, не уточнялось.

Ранее сообщалось, что логистический объект Ozon в Зеленодольском районе Татарстана после атаки БПЛА не поврежден.

Анна Кайдалова