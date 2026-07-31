Саратовские аграрии собрали 2,3 млн тонн озимых зерновых
В Саратовской области собрали 2,3 млн тонн зерновых озимых культур. По данным региональных властей, на данный момент убрано больше 35% площадей.
Энгельсский район стал лидером по сбору зерна в Саратовской области
Фото: Минсельхоз Пензенской области
Лидерами по сбору зерна среди муниципальных районов стали Энгельсский (209,7 тыс. тонн), Ершовский (161,4 тыс. тонн), Пугачевский (160,6 тыс. тонн), Дергачевский (135,7 тыс. тонн) и Краснокутский (133,7 тыс. тонн). Еще шесть районов — Самойловский, Федоровский, Перелюбский, Озинский и Питерский — собрали более 100 тыс. тонн агрокультур.
Уборочная кампания в регионе продолжается. Окончательные итоги будут подведены после завершения полевых работ.