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В Астрахани мотоциклист погиб после столкновения с фурой

В Астрахани утром от столкновения с грузовиком скончался мотоциклист. Водитель фуры, предположительно, разворачивался в неположенном месте, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мотоциклист погиб в ДТП с фурой в Астрахани

Мотоциклист погиб в ДТП с фурой в Астрахани

Фото: УМВД России по Астраханской области

Мотоциклист погиб в ДТП с фурой в Астрахани

Фото: УМВД России по Астраханской области

По предварительным данным, 31 июля в 07.30 на улице Анри Барбюса Shacman при развороте столкнулся с мотоциклом Honda под управлением мужчины 1992 года рождения. Последний скончался на месте до приезда скорой помощи.

ГАИ Астрахани проверяет обстоятельства произошедшего.

Марина Окорокова