Два рейса Оренбург – Сочи задержаны до середины дня

Два утренних рейса из Оренбурга в Сочи перенесены на вторую половину дня. Первый борт задерживается более чем на 2,5 часа из-за позднего вылета из Иркутска, второй — в связи с временным закрытием аэропорта Сочи, где ограничения на момент публикации сохраняются. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло оренбургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Утренние вылеты по маршруту Оренбург – Сочи, запланированные на 27 июля, перенесены на более позднее время. Согласно информации с онлайн-табло воздушной гавани, изменения затронули оба борта.

Первый рейс, следующий из Иркутска в Сочи с промежуточной посадкой в Оренбурге, задерживается свыше чем на 2,5 часа. Причиной стал поздний вылет воздушного судна из пункта отправления.

Второй самолет должен был покинуть Оренбург в 09:10, однако его отправление сдвинуто на 12:00. Как поясняется в данных табло, это связано с утренним закрытием аэропорта Сочи — ограничения на прием бортов пока не сняты. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании на официальном табло аэропорта.

Яна Вежлева