В июне средний срок автокредитов в Чувашии увеличился на 21,7% и составил 6,2 года против 5 лет годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии средний срок автокредитов за год вырос на 21,7%

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ В Чувашии средний срок автокредитов за год вырос на 21,7%

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Татарстане показатель вырос на 15,4% — с 5,2 года до 6 лет.

В целом по России средний срок автокредитов на новые и подержанные автомобили в июне достиг 6 лет. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 18,1%.

По оценке НБКИ, увеличение сроков кредитования позволяет банкам снижать размер ежемесячного платежа и контролировать долговую нагрузку заемщиков. Такая динамика наблюдается на фоне высоких процентных ставок, роста цен на автомобили, повышения утилизационного сбора и сдержанного спроса на автокредиты.

Анна Кайдалова