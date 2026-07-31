В Башкирии возбудили уголовное дело из-за отказа выдать землю участникам СВО

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело, возбужденное в Башкирии из-за отказа властей предоставить землю участникам СВО и их многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ссылаясь на публикации в соцсетях, Информационный центр СКР сообщает, что в Стерлитамаке «уполномоченные органы» долгое время игнорируют обращения граждан и решения судов о выдаче участков военнослужащим и их семьям. Участки, которые все же достаются льготникам, якобы непригодны для строительства.

По этому факту местные следователи возбудили уголовное дело. Руководитель управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский должен будет доложить о ходе расследования главе ведомства.

Идэль Гумеров