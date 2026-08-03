На работу никогда не опаздывают 75% пермяков

75% пермяков не опаздывают на работу, сообщается в исследовании Superjob. 4% опрошенных жителей Прикамья признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 7% — несколько раз в месяц, 10% — несколько раз в год. 76% респондентов опаздывают не более чем на 10–15 минут, на полчаса задерживается 10%, а на час и более — только 2%.

Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. На задержку автобусов жалуются 32% опрошенных, на пробки на дорогах — 27%; 18% ссылаются на непредвиденные обстоятельства; 10% упоминали, что опоздали, так как проспали, помешали личные дела (9%) или семейные обязанности (6%).