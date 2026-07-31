Назначен новый главврач пермской ГКБ им. М. А. Тверье

С 21 июля на должность главного врача Городской клинической больницы им. М. А. Тверье (бывшая МСЧ №9) назначен замглавного врача по хирургической помощи Сергей Булатов. Информация об этом появилась в соцсетях больницы.

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Господин Булатов более пятнадцати лет возглавлял травматологическое отделение больницы, а с апреля 2024 года трудился в должности заместителя главврача. «Сегодня перед новым руководителем стоят важные задачи: развитие одного из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений Прикамья, повышение качества и доступности медицинской помощи, внедрение современных подходов к организации лечебного процесса, а также создание комфортных условий для пациентов и сотрудников», — говорится в сообщении.

Напомним, должность главврача стала вакантной в марте 2026 года после того, как уволился Михаил Суханов, возглавлявший больницу с 2020 года.