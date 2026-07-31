В Уфе полиция установила несовершеннолетних участников драки

30 июля вечером в отдел полиции №10 поступило сообщение из больницы Демского района, куда с травмами обратился школьник. После оказания медицинской помощи его отпустили, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Для установления обстоятельств получения травм к подростку направили следственно-оперативную группу.

Предварительно установлено, что школьник в соцсети оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который выложил другой подросток. Авторы видео и комментария поругались в переписке и договорились выяснить отношения лично во дворе дома по улице Правды. Автор видеоролика пришел туда со своими приятелями. Произошла драка.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Двоих школьников, ранее не состоявших на учете, доставили в отдел полиции. Полицейские устанавливают других участников конфликта. В отношении матери автора видео составили административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ). В отношении других несовершеннолетних участников происшествия и их родителей также примут меры, отмечается в сообщении.

Майя Иванова