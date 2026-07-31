Больше половины жителей Казани предпочитают планировать встречи с друзьями заранее
В Казани 67% жителей предпочитают заранее планировать встречи с друзьями, еще 19% сочетают запланированные и спонтанные встречи, а 14% чаще встречаются без предварительной договоренности. Об этом сообщила пресс-служба 2ГИС.
Больше половины жителей Казани предпочитают планировать встречи с друзьями заранее
Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ
Главным препятствием для регулярных встреч казанцы назвали большое расстояние до друзей. Об этом сообщили 43% респондентов.
Среди жителей Казани, которые встречаются с друзьями без предварительной договоренности, 61% делают это не реже одного раза в месяц, а 3% — несколько раз в неделю.