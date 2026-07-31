Оборот розницы в Пермском крае вырос на 6% по сравнению с прошлым годом

В январе — июне 2026 года оборот розничной торговли в Пермском крае составил 465,4 млрд руб. Это на 6,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.

Оборот общественного питания сложился в сумме 32,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,8% ниже уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июля 2026 года составил 58,6 млрд руб. Это соответствует 40 дням торговли.