В Салавате в ДТП погибли два человека

31 июля в Салавате произошла авария, в которой погибли два человека, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, ДТП случилось около 6:00 на Уфимской улице. 24-летний водитель Lada Vesta не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП погибли два пассажира, 18-летний юноша и 15-летняя девушка. Водитель и еще трое пассажиров, в том числе девочка-подросток, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, отметил Владимир Севастьянов.

Сотрудники Госавтоинспекции и другие службы выясняют обстоятельства аварии. Прокуратура Салавата организовала проверку.

Майя Иванова