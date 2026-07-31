В самарском аэропорту задержан вылет 11 самолетов

Из самарского аэропорта Курумоч не могут улететь 11 авиарейсов. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Задерживается вылет самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Тобольск, Новый Уренгой, Калининград и Сабетту. Кроме того, отложено прибытие в Самару рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Махачкалы, Нового Уренгоя, Минска, Антальи, Шарм-эль-Шейха.

Задержка вылетов связана с введенными ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА, которые вводились в региональных аэропортах. В настоящее время Курумоч работает в штатном режиме.

Георгий Портнов