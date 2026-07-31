В Самарской области железнодорожник осужден за фиктивные расходы на гостиницу

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор жителю Ульяновской области, признав его виновным в мошенничестве при возмещении командировочных расходов (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области, ущерб ОАО «РЖД» превысил 277 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в период производственной командировки осужденному были перечислены средства для оплаты проживания в гостинице. Однако фактически он самостоятельно обеспечил себя жильем, реальная стоимость которого составила 176,5 тыс. руб. Разницу в 100,6 тыс. руб. железнодорожник присвоил, представив в бухгалтерию недостоверные сведения.

Действия осужденного причинили имущественный ущерб Куйбышевской дирекции по ремонту пути (структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути — филиал ОАО «Российские железные дороги») на общую сумму 277,1 тыс. руб.

На этапе судебного следствия подсудимый полностью признал вину и частично возместил причиненный ущерб. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, а также возложил на осужденного дополнительные обязанности. Приговор вступил в силу.

Георгий Портнов