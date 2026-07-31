На месте старого зоопарка в Перми нашли еще одно захоронение

Во время исследования территории Архиерейского кладбища на месте старого зоопарка в Перми пермские археологи обнаружили фрагмент памятника пермскому купцу 2-й гильдии Ивану Малюшкину (8 ноября 1855 г. — 6 октября 1899 г.). Об этом факте сообщается в ВК на странице Камской археологической экспедиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Камской археологической экспедиции в соцсети Фото: страница Камской археологической экспедиции в соцсети

Иван Мелюшкин — представитель второго поколения купеческой династии, которую основал его отец Герасим Малюшкин, начавший хлебную и пряничную торговлю в Перми в 1852 году и записавшийся в купечество в 1867-м. С 1878 года дело перешло к старшему сыну — Ивану Герасимовичу. Он расширил семейный бизнес, добавив к кондитерскому и хлебобулочному производству торговлю винными и колониальными товарами.

Иван Малюшкин также являлся гласным Пермской городской думы, членом губернского податного присутствия от купечества.

Напомним, кладбище располагается в границах «Архиерейского квартала». Ранее здесь находился пермский зоопарк. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — воссоздание ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей.