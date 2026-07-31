Прикамский кандидат в Госдуму от «Яблока» отчитался о нулевом доходе в 2025 году

Центральная избирательная комиссия раскрыла сведения о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», которые баллотируются от Пермского края. Так, Егор Ермаков, выдвинутый партией по округу №63 («Чусовской»), не сообщил о доходах за отчетный период, два его счета пусты. Господину Ермакову, согласно данным сайта «Яблока», 21 год, он студент.

Доход председателя пермского «Яблока» Ольги Колоколовой (представляет партию в округе №65 «Кудымкарский») за 2025 год превысил 7,1 млн руб. У нее есть нежилое помещение площадью 19,6 кв. м, два гаража-бокса и склад. На семи счетах лежит 26,2 тыс. руб. Она владеет долями в ООО «Краснокамская управляющая компания “Уралкомп”», ООО «Уралкомп» и «Производственно-коммерческой фирме “Уралкомп”». Автомобиль госпожи Колоколовой — «Тойота» C-HR 2019 года выпуска.

Олег Сергеев отчитался о доходе в размере 251,39 тыс. руб. и квартире площадью 36,9 кв. м. Сумма остатков на семи счетах превысила 2,77 млн руб. Кроме того, он владеет паями ООО «Современные фонды недвижимости». Ольга Вшивкова (идет по округу №64 «Кунгурский») сообщила о заработке в сумме 403,2 тыс. руб. и автомобиле Lada Kalina (приобретен в 2024 году за 650 тыс. руб.). На шести ее счетах имеется 46,2 тыс. руб.

Константин Пономарев (баллотируется по округу №62 «Пермский») заработал 628,87 тыс. руб.: это зарплата в пермской спортивной школе «Нортон-Юниор» и доход от вкладов. У него задекларирован земельный участок 8,5 тыс. кв. м, строение площадью 1,65 тыс. кв. м и доли в двух квартирах площадью 47,8 и 71,1 кв. м. На 15 счетах хранится 231,6 тыс. руб. Транспорт господина Пономарева — автомобиль Honda CR-V 2013 года выпуска и маломерное парусно-моторное судно Conrad 25 RT, выпущенное в 1989 году.