Сматывают рулоны

Арбитражный суд Пермского края отложил на месяц рассмотрение вопроса о начале процедуры банкротства АО «Соликамскбумпром» (СБП). Мажоритарные кредиторы настаивают на введении процедуры наблюдения, поскольку предприятие каждый день продолжает генерировать миллионные долги, его счета арестованы. По их мнению, предприятие фактически выводит средства через номинальный счет, уходя от уплаты долгов. В СБП говорят, что ведут переговоры с четырьмя инвесторами, за счет средств которых надеются наладить ситуацию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В ходе второго заседания об обоснованности заявлений о банкротстве АО «Соликамскбумпром» выяснилось, что в дело намерены вступить два крупных кредитора предприятия — ПАО «Перм­энергосбыт» (с требованиями о взыскании более 408 млн руб.) и ООО «Управляющая компания „Интеллект Капитал“» (добивается взыскания с соликамского предприятия свыше 3,54 млрд руб.; по данным «Ъ-Прикамье», общество приобрело право требования долга у Юникредитбанка). На данный момент введения в отношении СБП процедуры наблюдения намерены добиваться около двадцати компаний.

Представитель СБП Павел Воложанинов предложил дать предприятию время на урегулирование финансовой ситуации до октября. Предприятие продолжает поиск инвестора, как утверждает должник, переговоры ведутся с четырьмя потенциальными покупателями. Договор на оказание услуг по их поиску СБП заключил с ООО «ВТБ Трейдинг». «Для решения этого вопроса с кредиторами нужно привлечение именно инвестиционных средств, инвестиционных капиталов»,— отметил господин Воложанинов. При этом в отзыве на заявление общество их данные не раскрыло, сославшись на конфиденциальность информации.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным цик­лом производства (от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции). Основная часть акций принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту, а также связанным с ними структурам; еще 5,21% акций находятся в собственности ООО «Калиостро кэпитал». Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб.

Кредиторы СБП настаивали, что его финансовое состояние близко к критическому, а отсрочка введения наблюдения ведет к дальнейшему генерированию предприятием убытков, а значит долгов. При этом банковские счета СБП арестованы ФНС и службой судебных приставов. «Абсолютно непонятно, почему нельзя искать инвестора уже после решения вопроса о введении наблюдения»,— говорит генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков. По его словам, дальнейшее наращивание долгов может поставить в непростое финансовое положение и кредиторов, на контакт с которыми представители должника не идут. Кроме того, комбинат не оплачивает ресурсоснабжающим организациям даже текущую задолженность. По данным Игоря Шершакова, вне процедуры банкротства СБП, несмотря на арест счетов, уклоняется от исполнения требований кредиторов через различные схемы, в частности путем операций через торговый дом и использования номинального счета. «Все понимают, что в данной ситуации нет никакого другого пути, кроме банкротства»,— убежден руководитель «Перм­энергосбыта».

На скорейшем введении в отношении должника процедуры наблюдения настаивали и представители «Интеллект Капитал». По их мнению, фактически никаких переговоров с инвесторами нет, а должник вводит суд в заблуждение.

Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Пермь» Елена Андросова сообщила суду, что ежемесячно в зимний период СБП потребляет газа на 300 млн руб., то есть на 10 млн руб. ежедневно. По ее словам, из-за неплатежей поставщик каждый день терпит убытки. Согласно подсчетам, общая сумма задолженности превышает 1,1 млрд руб. Госпожа Андросова отметила, что газовики намерены ограничить потребление газа соликамским предприятием: «Но нам даже не дают доступ к задвижкам, которые принадлежат нам на праве собственности». Елена Андросова также отметила, что процедура наблюдения никак не мешает должнику заниматься поиском инвестора. «А сейчас очевидная ситуация: все направлено на то, чтобы никто не видел, какие сделки проводятся и куда уходят денежные средства»,— убеждала суд госпожа Андросова.

Отметим, что в минувшую пятницу газовики направили заявление о признании банкротом дочерней компании СБП — ООО «Соликамская ТЭЦ». Сумма кредиторской задолженности общества составляет свыше 950 млн руб. ТЭЦ обеспечивает бумажный комбинат электроэнергией и паром. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2025 году составила 3,26 млрд руб., чистый убыток — 24,4 млн.

Что касается обоснованности заявлений о банкротстве СБП, то рассмотрение этого вопроса продолжится 1 сентября. При этом суд поставил и вопрос о привлечении к участию в процессе руководителя предприятия Натальи Ступниковой. Также, возможно, к спору будут привлечены и представители акционеров общества. Эти моменты будут обсуждаться на заседании 31 августа.

Анастасия Леонтьева