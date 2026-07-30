В первом полугодии 2026 года чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) по РСБУ составила 1,48 млрд рублей, что в 14,7 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по РСБУ упала в 15 раз

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по РСБУ упала в 15 раз

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Выручка предприятия сократилась на 7% — до 122,9 млрд рублей.

В отчетности также указано, что прочие расходы компании выросли почти в четыре раза — до 9,6 млрд рублей, при этом прочие доходы сократились более чем вдвое — до 7,1 млрд рублей. Кроме того, платежи по процентам увеличились с 8,7 млрд до 10,3 млрд рублей.

Чистая прибыль другого предприятия СИБУРа в Татарстане — «Казаньоргсинтеза» — за первое полугодие составила 3,4 млрд рублей против 7,6 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Влас Северин