Калининградца приговорили к 18 годам за убийство и расчленение двух нижегородцев

Жителя Калининградской области признали виновным в убийстве двух человек в Нижнем Новгороде (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначили 18 лет колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

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Убийство произошло в августе 2025 года. Суд установил, что 42-летний фигурант в квартире дома на улице Раевского нанес множественные ножевые ранения 51-летней владелице квартиры, у которой снимал комнату, и ее 70-летнему сожителю. Потерпевшие погибли на месте, а подсудимый на следующий день вернулся, обезглавил тела и спрятал их на крышах гаражного массива на той же улице.

Спустя три дня его задержали правоохранительные органы.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее фигуранта привлекали к уголовной ответственности за убийство и преступление против собственности.

Галина Шамберина