Татарстанца осудили за шпионаж и подготовку убийства замкомбата Моторолы

Верховный суд Татарстана приговорил жителя Набережных Челнов к 21 году лишения свободы за государственную измену и подготовку убийства заместителя командира батальона «Спарта», которым командовал Арсен Павлов, более известный, как Моторола.

Пресс-служба суда сообщает, что подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена путем шпионажа и оказания помощи иностранной организации) и ч. 1 ст. 30, п.п. «ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти). Приговор в законную силу еще не вступил.

По данным ИА «Татар-информ», осужденный, Сергей Вишняков, в 2022 году по собственной инициативе вышел на связь с украинскими спецслужбами через соцсети. Выполняя задания кураторов, он собирал разведданные в Татарстане, в том числе фотографировал стратегические объекты железной дороги, а также собирал координаты и информацию о расположении цехов в особой экономической зоне «Алабуга». С июня по октябрь 2024 года он следил за своим соседом — заместителем Моторолы, готовя его убийство, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Татарстану.

Арсен Павлов, командир батальона «Спарта» под позывным «Моторола» был убит в Донецке в октябре 2016 года в результате взрыва в лифте собственного дома. Посмертно награжден орденом Мужества.

Влас Северин