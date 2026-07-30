Черноземье 30.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 31 июля Австралийский доллар 55,5088 Английский фунт 106,1064 Белорусский рубль 27,4113 Гонконгский доллар* 10,1794 Дирхам ОАЭ 21,7447 Доллар США 79,8573 Евро 90,8776 Индийская рупия** 83,4170 Казахстанский тенге** 16,7356 Канадский доллар 56,7048 Китайский юань 11,8194 СДР 108,2697 Сингапурский доллар 61,8953 Турецкая лира* 16,8653 Украинская гривна* 17,8685 Шведская крона* 82,2199 Швейцарский франк 97,8523 Японская иена** 48,8633 *За 10. **За 100.