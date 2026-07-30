Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 31 июля

Австралийский доллар 55,5088
Английский фунт 106,1064
Белорусский рубль 27,4113
Гонконгский доллар* 10,1794
Дирхам ОАЭ 21,7447
Доллар США 79,8573
Евро 90,8776
Индийская рупия** 83,4170
Казахстанский тенге** 16,7356
Канадский доллар 56,7048
Китайский юань 11,8194
СДР 108,2697
Сингапурский доллар 61,8953
Турецкая лира* 16,8653
Украинская гривна* 17,8685
Шведская крона* 82,2199
Швейцарский франк 97,8523
Японская иена** 48,8633

*За 10. **За 100.