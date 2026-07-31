В Черноземье 1 августа ожидается жаркая и переменчивая погода, до +28°C

В пятницу, 1 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая, местами солнечная и переменчивая погода. Преимущественно без осадков. Температура будет варьироваться от +16°C до +28°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром будет +21°C, днем — +28°C, вечером — +25°C, ночью — +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром ожидается +22°C, днем — +27°C, вечером — +25°C, ночью — +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +21°C, днем — +27°C, вечером — +25°C, ночью — +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром будет +22°C, днем — +27°C, вечером — +23°C, ночью — +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +20°C, днем — +27°C, вечером — +25°C, ночью — +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура воздуха составит +22°C, днем — +27°C, вечером — +24°C, ночью — +17°C. Ветер до 4 м/с. Возможен дождь.

Алина Морозова