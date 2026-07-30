Экс-кандидат в депутаты гордумы Ульяновска арестован по обвинению в экстремизме

В минувшую среду по решению суда был взят под стражу Андрей Алымов, бывший кандидат в депутаты Ульяновской городской Думы, баллотировавшийся в городской представительный орган в сентябре 2025 года. Информацию об этом сообщил «Ъ-Волга» источник, близкий к правоохранительным органам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Другой источник подтвердил эту информацию. Решение об удовлетворении ходатайства следователя регионального СУ СКР было вынесено в среду. Информация о фамилии обвиняемого на сайте Ленинского районного суда скрыта, но указана статья обвинения, соответствующая информации, переданной источником. Как сообщил собеседник «Ъ-Волга», Андрею Алымову предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По словам источника, речь идет о причастности Андрея Алымова к группировке «Кизяевские», которая, по версии следствия, фактически была ячейкой АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена на территории России).

Группировка «Кизяевские» (лидером ее считается Алексей Кизь, 13 июля, когда были задержаны участники группировки, он успел скрыться от правоохранительных органов и объявлен в федеральный розыск), по словам собеседника «Ъ-Волга», сформировалась не очень давно, в 2020 году, из группировки «Филатовские», действовавшей в Заволжском районе Ульяновска. Как сообщало региональное УФСБ, члены группировки «пропагандировали среди молодежи идеологию криминальной субкультуры, ненависть и агрессию в отношении представителей правоохранительных органов и членов общества, не поддерживающих указанную идеологию, совершали преступления общеуголовной направленности».

Андрей Алымов является соучредителем с долей 12,5% ООО «Эко-М» (Ульяновск, выращивание зерновых, строительство) наряду с владельцем и гендиректором компании-застройщика «СЗ Премьера» Ильдаром Сеюковым (37,5%) и бывшим гендиректором ООО «Спецстроймонтаж №У15» Евгением Борисовым (50%). Также он является соучредителем КФХ «Земледелец», в прошлом также был совладельцем (50%) ООО «Алиса» (ТО автомобилей, оптовая и розничная торговля, ликвидировано в 2018 году как недействующее).

В 2025 году Андрей Алымов баллотировался в депутаты Ульяновской городской думы по Заволжскому округу №9. Был со второго захода зарегистрирован кандидатом как самовыдвиженец. В ходе предвыборной кампании был замечен в активном противостоянии с кандидатом от КПРФ Антоном Шиловым — кандидаты в своих исках в суд обвиняли друг друга в подкупе избирателей, обоим в удовлетворении исков было отказано. В итоге Андрей Алымов выборы проиграл, набрав 24,8% голосов, в то время как Антон Шилов стал депутатом, набрав 48,3% голосов избирателей.

Андрей Васильев, Ульяновск