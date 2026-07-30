31 июля в Татарстане ожидается до +23 градусов, местами грозы и град

В пятницу, 31 июля, на территории Татарстана ожидается до +23 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, локально возможен град. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем прогреется до показателей от +18 до +23 градусов.

В Казани ночью местами кратковременные дожди, возможны грозы и град, температура — от +14 до +16 градусов. Днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град, максимальная температура составит от +21 до +23 градусов.

Влас Северин