Прикамским коммунистам не дали зарегистрировать на выборы гражданку Украины

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала единый список кандидатов в депутаты Пермской городской Думы и краевого Законодательного собрания, выдвинутый реготделением партии КПРФ. Об этом сообщается в соцсетях избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

24 июля избирком уведомил представителей партии об ошибках, выявленных в документах для регистрации, а также о возможности исправить их до 28 июля. Как отмечают в избиркоме, коммунисты устранили большинство из них.

Вместе с тем, проверка выявила ограничения, препятствующие регистрации трех кандидатов, находящихся в едином списке на выборы в заксобрание. Так, установлен факт сокрытия сведений о судимости и у кандидата не истек 15-летний срок со дня снятия и погашения судимости за особо тяжкое преступление. Кроме того, установлен факт наличия гражданства иностранного государства.

По словам заместителя председателя общественной палаты Пермского края Игоря Папкова, присутствовавшего на заседании комиссии, речь идет о гражданстве Украины у одной из претенденток на мандат в региональном законодательном органе. «Это не только противоречит закону, но и здравому смыслу». – подчеркнул господин Папков.

В итоге в Пермскую гордуму зарегистрировано 35 человек от партии КПРФ, в региональный парламент - 131.