Ни свет, ни заряд

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли поправки к закону о регулировании земельных отношений, которые позволят сетям АЗС без торгов арендовать участки для строительства новых заправок. Льготу предоставят новым АЗС в рамках механизма поддержки масштабных инвестиционных проектов. Компании смогут получить преференции при исполнении двух условий – инвестор владеет сетью от шести заправок, и обязуется за два года построить заправку, включающую как минимум две станции быстрой зарядки электромобилей, кафе и удобства для автомобилистов. Проект закона инициировали крупные сети, в частности, ЛУКОЙЛ, отметили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Поправки к закону Нижегородской области о регулировании земельных отношений депутаты заксобрания приняли на заседании 30 июля, изменения позволят владельцам сетей АЗС арендовать участки без торгов для развития бизнеса. Чтобы предоставить им преференции, власти решили использовать механизм масштабных инвестиционных проектов, которыми будут признавать новые АЗС. Воспользоваться льготой смогут компании, более двух лет владеющие или арендующие сети из минимум шести заправочных станций. Для этого они должны будут строить новые АЗС с двумя станциями быстрой зарядки для электромобилей, кафе, удобствами для автомобилистов и Wi-Fi, следует из пояснительной записки к законопроекту. Срок строительства ограничен двумя годами, обязательными условиями также заявлены увеличение числа рабочих мест и налоговых отчислений в бюджет.

Основным аргументом для изменения законодательства стала необходимость создания АЗС, которые обеспечит работу транспорта с улучшенными показателями энергоэффективности и экологичности, а также дорожного сервиса. Цель закона — стимулировать строительство АЗС в Нижегородской области с зарядками для электромобилей в рамках концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года. Глава профильного комитета заксобрания Василий Суханов отмечал, что сегодня облик некоторых АЗС воспринимается уже «не как анахронизм, а как нарушение прав человека». При этом число заправок с удобствами и кафе ежегодно растет, там организовано нормальное питание для посетителей, а «диких кафешек» вдоль трасс все меньше.

При этом в условиях дефицита топлива, возникшего в 2026 году, доля электротранспорта будет расти, полагает господин Суханов. «Уже значительно возрос объем реализации гибридного автотранспорта с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания. До этого у нас постоянно шло некоторое противостояние со стороны сетевых компаний, которые обеспечивают рынок топливом, против увеличения доли электротранспорта. В проекте закона довольно разумно снимается это противоречие. Если ты хочешь бензоколонку без конкурса, будь любезен обеспечить потребности водителей электромобилей» — добавил депутат.

По данным правительства, в Нижегородской области работают 405 АЗС для заправки автомобилей традиционными видами топлива, 71 автогазозаправочная станция и 36 многотопливных заправок. Как писал «Ъ», в 2022-2025 годах в регионе с господдержкой установили 126 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВТ, которые позволяют зарядить электромобиль менее чем за час. Большинство зарядных станций работают в Нижнем Новгороде, остальные — в 20 крупных муниципальных округах. С 2025 года Минпромторг РФ субсидирует часть затрат на покупку и техприсоединение электрозарядных станций к сетям, а областное минэнерго помогает инвесторам подготовить документы для получения господдержки. Сейчас в регионе зарегистрированы 5,3 тыс. электрокаров и гибридных автомобилей, а парк электротакси насчитывает более 400 машин. Владельцы электрокаров платят 50% транспортного налога и бесплатно пользуются парковками.

Впрочем, замминистра имущественных и земельных отношений Нижегородской Татьяна Пастухова сообщила, что с инициативой о льготах для строительства АЗС к властям обратились крупные сетевые компании, в частности, ЛУКОЙЛ. В регионе действует один из крупнейших НПЗ компании.

Владимир Зубарев