«Сказка о царе Салтане», «Бунчук Батыя» и дрон «Баба-яга»

В последний летний месяц в Астрахани пройдет множество крупных фестивалей. Среди них — фестиваль исторической реконструкции «Бунчук Батыя», на котором сойдутся в поединках воины Руси и Золотой Орды. Пройдут концерты рэп-исполнителя Guf, а также прозвучат лучшие образцы мировой музыки. Большинство театров еще не начали свои театральные сезоны, но театралы смогут побывать в Астраханском кремле на спектакле «Сказка о царе Салтане». Музеи ждут на выставки, на которых расскажут о странных и необычных предметах, старинных чернильницах, представят воинское обмундирование, снаряжение и даже дрон «Баба-яга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Выставки

Выставка непонятных предметов

До 2 сентября в музее культуры Астрахани работает «Выставка непонятных предметов». В экспозиции представлено около 40 предметов из фондов Астраханского музея-заповедника. Выставка объединяет странные и необычные предметы из разных музейных коллекций, название и назначение которых мало кому известны.

Подруга думы праздной, чернильница моя…

В музее истории города успейте побывать на выставке «Подруга думы праздной, чернильница моя…». На выставке представлено более 40 экспонатов — дорожные (походные) и подвесные чернильницы, настольные наборы, созданные с середины XVII века по вторую половину XX века из фарфора, мрамора, меди, бронзы, латуни и стекла.

Своих не бросаем

Краеведческий музей приглашает на выставку «Своих не бросаем», которая пополнилась новым экспонатом — украинским тяжелым ударным дроном «Баба-яга», переданным астраханскими волонтерами. Экспозиция охватывает более 350 экспонатов, среди которых — комплекты воинского обмундирования, обувь, оружие, патроны и артефакты, связанные с историей вооруженной агрессии Украины.

О времени, о детях, о семье

В Астраханской картинной галерее им. П.М. Догадина с 13 августа откроется выставка «О времени, о детях, о семье», на которой будет представлено более 30 гравюр западноевропейских мастеров XVIII–XIX веков из собрания Астраханской картинной галереи.

Спектакли

Женитьба Бальзаминова

23 августа Астраханский государственный ордена «Знак Почета» драматический театр приглашает на постановку «Женитьба Бальзаминова». Чиновник из бедной семьи Миша Бальзаминов мечтает жениться на богатой невесте, чтобы таким образом поправить свое состояние. Но найти идеальную партию оказывается не так-то просто. Зато запросто можно оказаться в комичных и нелепых ситуациях.

Сказка о царе Салтане

28 и 30 августа в Астраханском Кремле пройдет спектакль по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», неразрывно связанной с музыкой Н.А. Римского-Корсакова. Организаторы обещают представить редкое по красоте и масштабу волшебное действо и чудесную атмосферу.

Три поросенка

22 августа в Театре кукол состоится спектакль «Три поросенка» по старинной английской сказке. Это спектакль о том, что нужно жить в мире и дружбе, ведь именно дружба — настоящий крепкий дом, а не то, что сделано из кирпича или веток.

Концерты

Guf

22 августа в СЗК «Звездный» выступит российский рэп-исполнитель Guf. В программе — все любимые хиты и та самая теплая, живая атмосфера, за которую его ценят.

Музыка без границ

16 августа в Молодежном центре «Коса» состоится концерт «Музыка без границ». В программе концерта — лучшие образцы армянской, азербайджанской и мировой народной музыки, а также авторские произведения, вдохновленные традициями Востока и современным музыкальным искусством.

Специальные события

Открытие органного сезона

23 августа в Римско-Католической церкви состоится открытие органного сезона. Известная органистка из Москвы Анастасия Сидельникова даст единственный сольный концерт, на котором прозвучит музыка Баха, Вивальди, Моцарта и Элгара.

Бунчук Батыя

13–15 августа в культурно-историческом комплексе «Сарай-Бату» в Харабалинском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Бунчук Батыя». На три дня комплекс превращается в арену средневековых сражений: воины Руси и Золотой Орды сойдутся в поединках, запланированы конные состязания, стрельба из лука и арбалета.

Русские вечерки

8 августа на набережной Волги в Астрахани состоится музыкальный вечер. В программе — выступления творческих коллективов Астраханской области и солистов-вокалистов. Традиционно вдоль набережной развернется выставка-ярмарка изделий ручной работы.

Каспийские сезоны

С 19 по 30 августа на V Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны» запланированы выступления известных мастеров оперной сцены, артистов балета и музыкантов. Одной из особенностей фестиваля станет инновационное решение — зеркальный композит, а также 3D-проекции на Успенский и Троицкий соборы кремля.