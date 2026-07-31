«Ленинград», Сергей Жилин и китайский фарфор

В августе в Волгограде пройдет концерт знаменитой группы «Ленинград». С юбилейной программой выступит народный артист России Сергей Жилин. Театры порадуют спектаклями «Безымянная звезда» и «Ленточка» о непростых отношениях матери и дочери. В музеях расскажут о «нобелевском городке», знаках отличия времен Великой Отечественной войны, а также представят старинные фарфоровые изделия из Китая.

Выставки

Людвиг Нобель – основатель Нобелевского городка

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Людвиг Нобель – основатель Нобелевского городка». Благодаря трудам русского ученого и предпринимателя шведского происхождения Л.Э. Нобеля в Царицыне (так назывался Волгоград до революции) появился «нобелевский городок», включавший в себя нефтехранилища, впоследствии превратившиеся в комплексы по хранению и переработке нефти. Посетители выставки узнают, как Нобель превратил Царицын в один из самых упоминаемых городов Нижнего Поволжья.

Знаки отличия

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» продолжает работу выставка «Знаки отличия», посвященная истории создания знаков отличников различных воинских специальностей, учрежденных в период Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены подлинные знаки из коллекции Музея-заповедника.

Сталинград. Южные рубежи

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» действует выставка «Сталинград. Южные рубежи», посвященная истории поселка Красноармейск в годы Великой Отечественной войны. Дизайн обстановки позволяет погрузиться в атмосферу военного времени. Среди наиболее интересных экспонатов можно выделить подлинные фляжки защитников Сталинграда, трофейную немецкую фляжку, элементы снаряжения военнослужащих и многое другое.

Фарфор – дитя Китая

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова приглашает на выставку «Фарфор – дитя Китая», которая сопровождает персональную выставку современного китайского художника Канг Миньи «Высокое небо и далекие горы». Фарфоровые изделия XVIII–XIX веков напомнят зрителям об основных жанрах изобразительного искусства Китая, передадут знания об особенностях цветовых акцентов и расскажут о значении основных символов, характерных для Поднебесной.

Спектакли

Безымянная звезда

19–20 августа на большой сцене Нового экспериментального театра состоится спектакль «Безымянная звезда» о невозможности любви и при этом – о ее безграничности. Сюжет о том, как на далеком полустанке внезапно из поезда высаживают безбилетную столичную красотку Мону. У нее есть одна ночь, чтобы сделать местного учителя астрономии самым несчастным и самым счастливым. В итоге она уедет, а он останется наедине со своей безымянной звездой.

Ленточка

17 августа в Доме офицеров пройдет спектакль «Ленточка» о непростых отношениях матери и дочери, которые живут рядом, но не могут найти общий язык. Зрителей ждут сильные эмоции, глубокие смыслы и вопросы, которые касаются каждого из нас.

Концерты

Ленинград

1 августа на стадионе «Волгоград Арена» с сольным концертом выступит знаменитая группа «Ленинград». Непередаваемая атмосфера живого шоу и встреча с любимыми песнями гарантируют драйв и незабываемый вечер.

Симфония в парке

7 августа в Амфитеатре выступит оркестр «Lumisfera». Особую атмосферу концерту придают декорации: летний закат за время программы сменяется звездным небом, а живая музыка в сиянии тысяч свечей и миллионов звезд звучит в унисон с ритмом сотен сердец.

Сергей Жилин

30 августа в Амфитеатре состоится юбилейный концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». На вечере прозвучат песни выдающихся советских композиторов. Знакомые с детства мелодии обретут новое звучание, сохраняя при этом свою искренность и глубину.

Специальные события

Сон в летнюю ночь

20 августа в Волгоградской филармонии состоится концертная программа «Сон в летнюю ночь». Волгоградский симфонический академический оркестр предлагает отправиться в музыкальное путешествие в мир, где реальность переплетается с волшебством, а звуковые картины рождены бессмертной фантазией Шекспира и гением Мендельсона.

Музыкальный фестиваль в Старой Сарепте

1–9 августа музей-заповедник «Старая Сарепта» превратится в живую лабораторию звука, где история встречается с музыкальными ритмами. Гостей ждут различные мероприятия, посвященные музыке, танцу, движению, звукам и ритмам. Величественные своды старинной кирхи приглашают на праздник ценителей классики, звучания органа и вокальной лирики.

Наследие

21–22 августа на сцене Амфитеатра пройдет фестиваль русского рока «Наследие». Организаторы обещают любимые каверы, мощные авторские треки и смелые музыкальные эксперименты. Среди участников – группы «Электричка», «План Б», «МультиБэнд» и «Армада».

Неделя джаза

С 23 по 30 августа в разных локациях города пройдет международный фестиваль «VOLGA JAZZ WEEK», на котором начинающие музыканты будут работать вместе с признанными мастерами из Абхазии, Беларуси и Азербайджана. Масштабный фестиваль станет ярким событием в жизни музыкантов и всех ценителей джаза.