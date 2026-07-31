Законопроекты считают летом

Госдума восьмого созыва официально завершила свою работу. Во вторник, 28 июля, у депутатов начались отпуска, после которых на Охотный ряд вернутся только те, кому удастся в сентябре переизбраться на новый срок. За пять лет Госдума приняла 2980 федеральных законов, почти половину внесенных законопроектов инициировали сами депутаты, а более четверти от всех принятых документов были межфракционными.

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Представители Самарской области в Госдуме работали по-разному. В тройку лидеров по числу внесенных законопроектов вошли Владимир Кошелев, Владимир Плякин и Михаил Матвеев.

В общем рейтинге самых активных депутатов по числу внесенных законопроектов Владимир Кошелев занял шестое место. Он вместе с коллегами внес 541 законопроект, из которых 106 стали законами.

По инициативе господина Кошелева создан Фонд развития территорий для решения проблем обманутых дольщиков и расселения аварийного жилья. Внедрена система эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве, запущен цифровой реестр документов на платформе «Стройкомплекс.РФ» и проведена реформа саморегулирования отрасли с введением единых стандартов. В ЖКХ восстановлен государственный учет жилищного фонда, ужесточены требования к управляющим компаниям и запрещен допуск недобросовестных организаций к управлению домами. С 2028 года должностные лица УК пройдут независимую оценку квалификации, а финансовая ответственность за потери воды в сетях переложена на ресурсоснабжающие организации.

В актив Владимира Кошелева также можно записать законы, позволяющие регионам регулировать продажи вейпов, а также алкоголя в ночное время в заведениях. Депутат с коллегами добился повышения возраста защиты родителя-одиночки от увольнения до 16 лет, пенсионеры и многодетные семьи освобождены от комиссии при оплате ЖКУ, а материнский капитал теперь выплачивается только гражданам России. Запрещена уступка долгов за коммунальные услуги третьим лицам. Ужесточена и миграционная политика. Перечень правонарушений для выдворения иностранцев увеличен вдвое, до 43 статей, расширены основания для лишения гражданства и введен режим высылки нелегальных мигрантов.

Владимир Плякин запомнился внесением законопроекта о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их запросов. В пояснительной записке было указано, что штрафы для чиновников не индексировались ни разу с момента их введения в 2010 и 2013 годах. Инициативу члена «Новых людей» в итоге не поддержали.

Михаил Матвеев провел работу по ужесточению миграционной политики. Политик добился расширения перечня преступлений, совершение вчерашними мигрантами которых влечет за собой прекращение гражданства России за счет тяжких и особо тяжких преступлений. Такая же мера теперь принимается в случае уклонения от воинской обязанности и мобилизации. По инициативе представителя КПРФ и его коллег запретили применение режима высылки и депортации в отношении иностранных граждан-соотечественников и участников специальной военной операции. Всего в его активе 97 законопроектов, 25 них стали законами. У коллеги по КПРФ Леонида Калашникова — 62 и 27 соответственно.

До декабря 2024 года самым активным самарским депутатом от «Единой России» был Александр Хинштейн, который возглавил Курскую область. Среди его инициатив можно отметить закон о равном доступе интернет провайдеров в многоквартирные дома, законопроект об увеличении доступа к широкополосному интернету, о противодействии треш-стримам и регулировании оборота сим-карт. Всего в его активе 72 законопроекта, 63 из них в итоге стали законами. Другие представители «Единой России» от Самарской оказались менее активными, внеся от 26 до 43 законопроектов за пять лет. При этом большинство из них стали законами.

Андрей Сазонов