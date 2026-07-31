Пелагея, «Марсово поле» и «Игра магии»

В августе в Пензе выступит знаменитый оркестр «Аура Шоу» с программой «Главная музыка столетия». Классические произведения исполнят именитые органисты и скрипачи. Большинство театров завершили свои театральные сезоны, но «Кукольный дом» и «Театр на Обочине» рады порадовать постановками «Игра магии» и «Легенды о драконах». Последний летний месяц ознаменуется проведением крупных фестивалей: «Марсово поле» и «Абашевские узоры». Музеи ждут на выставки, на которых расскажут о советской иллюстрации, представят пейзажи и артефакты «Золотаревского городища».

Выставки

Советская иллюстрация: школы, имена, тенденции

Пензенский литературный музей приглашает на выставку «Советская иллюстрация: школы, имена, тенденции», на которой представлены работы признанных мастеров (В.А. Фаворского, Н.И. Пискарева, А.Д. Гончарова), чьи иллюстрации стали классикой отечественного искусства. Посетители смогут проследить эволюцию советской книжной иллюстрации: от авангардных поисков 1920-х годов до зрелого реализма 1970–1980-х.

Зимняя сказка

Пензенский колледж искусств приглашает на фотовыставку «Зимняя сказка». В самое жаркое время года посетители смогут ощутить прохладу, познакомившись с зимними пейзажами, портретами людей, прогуливающихся по парку в мороз, а также оценив кристаллы снега, ледяные узоры на окнах, праздничные ярмарки и катки.

Золотаревское городище

В подразделении Пензенского краеведческого музея, расположенном в р.п. Золотаревка, можно посетить экспозицию «Золотаревское городище», посвященную археологическому памятнику средневековой истории. Среди экспонатов — более тысячи предметов, найденных во время раскопок: ювелирные украшения, фрагменты предметов быта, средневековое оружие, принадлежавшие разным народам, жившим на этих землях более 800 лет назад.

Акварель

В Губернаторском доме (ул. Советская, 5) работает выставка «Акварель», на которой, помимо работ современных авторов, представлены акварельные работы из фондов Пензенской картинной галереи. Диалог поколений помогает увидеть развитие акварельного мастерства в пензенском изобразительном искусстве.

Спектакли

Игра магии

30 августа «Кукольный дом» ставит спектакль «Игра магии» по мотивам сказки Карло Гоцци «Король-олень», написанной итальянским драматургом в XVIII веке. В этой мистической и таинственной истории есть все: любовь и предательство, добро и зло, надежда и обреченность.

Легенды о драконах

1 августа «Театр на Обочине» приглашает на постановку «Легенды о драконах», в которой обещает рассказать истории о драконах со всего света.

Концерты

Главная музыка столетия

22 августа в Пензенской областной филармонии оркестр «Аура Шоу» выступит с программой «Главная музыка столетия». В концерте прозвучат хиты легендарных исполнителей и групп в неожиданных аранжировках: Elton John, Queen, Taylor Swift, Metallica, AC/DC. Любимые композиции обретают новое звучание, и «своя» песня окажется не той, что ждали.

Летние органные сезоны

2 августа лауреат международных конкурсов Иван Гавриков выступит в Пензенской областной филармонии с концертом органной музыки. В программе заявлены знаменитые произведения Э. Грига, Э. Жигу, Ф. Листа и А. Гильмана.

Королевские аудиенции

14 августа в Пензенской областной филармонии выступят артист Московского международного Дома музыки Тимур Халиуллин (орган) и Никита Давыдов (скрипка, Москва) с новой программой «Королевские аудиенции». Классические произведения Баха, Генделя, Шнитке, Паганини и Чайковского поразят зрителей тонкой гармонией и глубиной исполнения.

Специальные события

Марсово поле

8–9 августа в Пензе пройдет Всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле», на котором состоится театрализованная реконструкция эпизода сражения между русской и французской армиями конца XVIII века. Будет организован исторический лагерь, интерактивные площадки, концерт старинной военной и казачьей музыки, а также показательные выступления реконструкторских клубов.

Абашевские узоры

21–23 августа на Юбилейной площади пройдет Международный фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры». Организаторы обещают концерты, мастер-классы, лекции об абашевской игрушке и гастрономическую зону с блюдами разных народов. Главный гость и хедлайнер заключительного дня — заслуженная артистка России Пелагея.