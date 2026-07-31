«CAGMO», «Палитра ремесел» и письма издалека

В августе в Саратове выступят оркестры «CAGMO» и «Аура Шоу», а также пианист-виртуоз Александр Люлько. Запланирован фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». Большинство театров еще не открыли театральные сезоны, но можно побывать на постановках «Приключения Незнайки и его друзей» и «До свадьбы доживет». На выставках можно познакомиться с работами из страусиных яиц, с полотнами художницы Елены Шачневой, увидеть фронтовые и армейские письма, а также старинные фотооткрытки с видами городов.

Выставки

История одного яйца

В Саратовском областном доме работников искусств заработала выставка Татьяны Семеновой «История одного яйца», на которой представлены работы из страусиных яиц. Именно этот материал в руках мастера превращается в подлинное произведение искусства.

Обретение утраченного

В Радищевском музее до 23 августа будет работать выставка «Обретение утраченного» саратовской художницы Елены Шачневой, которая теперь живет в Москве. Ее выставка стала тонким живописным рассказом про долгие поиски и удачные обретения.

Письма издалека

В Музее боевой и трудовой славы до 15 августа будет работать выставка «Письма издалека». Особое место в экспозиции занимают фронтовые и армейские письма. Среди экспонатов — фотооткрытки с видами городов, поздравительные карточки к праздникам, солдатские треугольники и конверты с марками разных десятилетий. Новая экспозиция раскрывает историческое значение почтовой связи.

Одним штрихом…

Саратовский областной музей краеведения приглашает на выставку «Одним штрихом… К 140-летию музея краеведения: 9 предметов из 9 филиалов». На ней представлены яркие и самобытные экспонаты из различных филиалов, а именно — уникальные предметы мебели, посуда XIX–XX веков, стереоскоп 1895 года, платье прототипа Анки-пулеметчицы, а также книга размером с клеточку в школьной тетради, которая содержит текст Олимпийской клятвы на семи языках.

Спектакли

Приключения Незнайки и его друзей

13 августа в театре кукол «Теремок» пройдет смешной и веселый спектакль «Приключения Незнайки и его друзей». Зрители с удовольствием будут следить за Незнайкой, с которым случается много забавных историй. Поучительная история придется по душе как детям, так и взрослым.

До свадьбы доживет

Со 2 по 15 августа в иммерсивном театре «Морфеус» (ул. Чапаева, д. 108 А) идет постановка «До свадьбы доживет». Зрители вместе с героями ищут пропавшую невесту, при этом сидят в масках с закрытыми глазами, что усиливает погружение в постановку.

Концерты

Аура Шоу

14 августа в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке состоится выступление оркестра при свечах «Аура Шоу» с программой «Главная музыка столетия». Это снова будут струнные, свечи и хиты, изменившие историю. Неожиданные аранжировки Queen, Metallica, Linkin Park и других легендарных групп обещают незабываемую встречу с «главной музыкой».

Вечер фортепианной музыки

28 августа в Саратовской консерватории выступит лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, российский пианист, преподаватель Шанхайского педагогического университета Александр Люлько. Выступления молодого пианиста проходят с аншлагом не только в российских городах, но и за границей.

Оркестр «CAGMO»

29 августа в Саратовской консерватории оркестр «CAGMO» выступит с новой концертной программой «Рок Симфония при свечах». Инструментальные аранжировки оркестра сохраняют энергетику и характер оригинальных треков, при этом раскрывая их с новой стороны.

Специальные события

Палитра ремесел

14–16 августа в Саратове пройдет Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». Гости смогут посетить ярмарку изделий ручной работы, модные показы с демонстрацией изделий, художественную галерею и мастер-классы. И, конечно, мероприятия партнеров и спонсоров с розыгрышами и подарками.

Птица счастья

22 августа в Саратовской филармонии им. А. Шнитке выступит оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» с программой «Птица счастья», посвященной творчеству народной артистки СССР А. Пахмутовой. Зрители смогут оценить высокий профессиональный уровень прославленного коллектива и особую энергетику, когда зрители в зале подпевают, танцуют и аплодируют стоя.