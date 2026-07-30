Татарстан вошел в десятку регионов по числу нежелательных звонков

За первое полугодие 2026 года в Татарстане было заблокировано более 18 млн подозрительных вызовов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю республика заняла восьмое место среди регионов России, сообщили в МТС.

Чаще всего мошенники и спамеры атаковали жителей Москвы (12% от всех нежелательных звонков по стране), Краснодара (5%), Санкт-Петербурга (4%), Новосибирска (3%) и Уфы (2%). В Татарстане основными целями злоумышленников были мужчины с доходом свыше 100 тыс. рублей в возрасте 35–44 лет, а также пенсионеры старше 65 лет. В 24% случаев звонки совершались под видом пенсионных и социальных служб, в 15% — от имени госорганов, в 9% — от курьеров и маркетплейсов.

«Самое опасное для пользователей и любимое время мошенников — с 10:00 до 12:00. В это время взрослые — на работе, а дети на каникулах и пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. Именно поэтому важно всей семьей изучать и систематически разбирать актуальные схемы обмана, постоянно напоминать близким о правилах цифровой гигиены и не терять бдительность. Защитником служат и цифровые инструменты, которые разрабатывают операторы для своих абонентов», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Влас Северин