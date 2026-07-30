Экс-глава департамента мэрии Тольятти стал замом регионального министра транспорта

Александр Востриков назначен на пост заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. В ведомстве он возглавляет департамент планирования и развития дорожного хозяйства. Об этом сообщается на сайте регионального минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

До этого Александр Востриков с сентября 2024 по март 2026 года был руководителем департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти.

Александр Востриков родился в 1991 году в РостовенаДону, в 2013 году окончил Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева по специальности «Мосты и транспортные тоннели». Проходил военную службу с 2008 по 2016 год, является офицером запаса.

С 2020 по 2024 год чиновник занимал руководящие должности в сфере дорожного хозяйства и строительства, а в 2023–2024 годах участвовал в специальном инфраструктурном проекте по восстановлению дорожной инфраструктуры в ДНР. Александр Востриков женат, воспитывает троих детей.

Георгий Портнов