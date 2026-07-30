Со стройки выжимают «Максимус»

Октябрьский районный суд Уфы по заявлению городской прокуратуры приостановил возведение жилого комплекса «Максимус» на живописном берегу реки Уфы за лимонарием. По мнению надзорного ведомства, «дочка» группы компаний «СтроиТЭК» получила разрешение на строительство без обязательного пакета документов. После проверки прокуратура обратилась в суд, требуя от мэрии отозвать разрешение. На время разбирательств застройщику, помимо продолжения работ, запретили продавать квартиры в ЖК, который пока не дошел даже до стадии котлована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Уфы нашла нарушения при строительстве ЖК возле лимонария

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Прокуратура Уфы нашла нарушения при строительстве ЖК возле лимонария

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Уфы по заявлению городской прокуратуры временно запретил строительство жилого комплекса «Максимус» на улице Менделеева. По соседству со стройплощадкой расположены лимонарий, дендропарк имени Георгия Рутто, жилые комплексы «Венский лес» и Green park, а также городские леса на склоне реки Уфы.

Надзорное ведомство добивается отзыва у застройщика разрешения на строительство.

Жилой комплекс возводит ООО «Специализированный застройщик СтроиТЭК-АТП», который входит в группу компаний «СтроиТЭК» Рустама Аннамурадова. 25-этажный монолитно-кирпичный клубный дом бизнес-класса на 202 квартиры планировалось сдать к концу 2028 года. Стоимость проекта превышает 2,9 млрд руб. ЖК разместится в границах участка площадью 5,5 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 35,7 млн руб.

Разрешение на строительство, подписанное начальником отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений мэрии Уфы Маратом Ахметовым, застройщик получил 17 декабря 2025 года. До нынешнего февраля земля под будущим домом принадлежала Рустаму Аннамурадову, пока он от лица индивидуального предпринимателя не продал участок своей же компании за 450 млн руб. Копия договора купли-продажи опубликована на странице жилого комплекса в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

30 июня прокуратура Уфы обратилась в Октябрьский районный суд с иском к администрации города о признании незаконным разрешения на строительство. Третьими лицами в споре участвуют «СтроиТЭК-АТП» и госжилнадзор Башкирии.

По версии надзорного ведомства, администрация одобрила стройку без должным образом разработанной и утвержденной проектно-планировочной документации, которая предусматривает, в том числе, расчеты обеспеченности социальной инфраструктурой. Какие именно документы не предоставил «СтроиТЭК-АТП», не уточняется.

Обеспечительные меры, по данным «Ъ», суд принял еще 2 июля. Помимо приостановки строительства, девелоперу запретили заключать договора долевого участия с покупателями квартир в будущем доме. Кроме того, как узнал «Ъ», суд назначил экспертизу, которая установит, соответствует ли разрешение на строительство и проектная документация градостроительным требованиям.

По данным ЕИСЖС на 30 июля, в ЖК «Максимус» проданы четыре квартиры. Строительство дома дошло лишь до расчистки и планирования участка.

В пресс-службе мэрии Уфы заявили «Ъ», что застройщик перед началом работ прошел все необходимые процедуры. «Для получения разрешения были представлены все необходимые документы: правоустанавливающий документ на земельный участок, градостроительный план земельного участка, проектная документация, результаты инженерных изысканий, положительное заключение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий»,— пояснили в администрации.

В группе компаний «СтроиТЭК» заявили о несогласии с претензиями прокуратуры. «На данный момент разрешение на строительство не отозвано, мы абсолютно уверены в правомерности действий своих и администрации. Дождемся решения суда»,— прокомментировал «Ъ» представитель застройщика.

Ближайшее судебное заседание по иску прокуратуры Уфы назначено на 26 августа.

Идэль Гумеров